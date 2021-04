Covid: Zingaretti, per variante indiana serve quarantena e controllo Ue su flussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la variante indiana serve una quarantena controllata per i positivi. Ma i flussi in arrivo dall'India vanno controllati attraverso un coordinamento europeo e un blocco dei voli. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, parlando a Zapping su Radio 1. "Noi stiamo collaborando con il generale Figliolo e il ministro Speranza. Il problema è sempre lo stesso: purtroppo in India si sono raggiunte dimensioni numeriche drammatiche, addirittura con la difficoltà a trovare ossigeno, serve molta prudenza sui flussi turistici e migratori - ha spiegato Zingaretti -. Oggi, ad esempio arriverà un volo con circa 210 persone. Lo Spallanzani sarà presente per fare tamponi, ma questi flussi vanno controllati attraverso un coordinamento europeo e il blocco dei voli. Noi controlleremo e faremo filtri, ma non basta un tampone all'aeroporto. Serve una quarantena controllata per i positivi. Inoltre, i flussi vanno controllati, serve una linea comune europea con il blocco dei voli", ha concluso Zingaretti.(Rer)