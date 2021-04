Usa-Ghana: segretario Blinken in colloquio video con ministro degli Esteri Botchwey

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha parlato oggi in collegamento video con il ministro degli Esteri ghanese Shirley Ayorkor Botchwey. In una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, precisa che le autorità hanno sottolineato "l'importanza della nostra partnership per la sicurezza, la salute e lo sviluppo democratico in Ghana e nella regione dell'Africa occidentale", e che Blinken "ha ribadito il nostro impegno a promuovere la crescita economica e la prosperità per tutti i ghanesi". Dal 27 aprile il Segretario di Stato Usa è impegnato in una serie di collegamenti e webinar con le autorità e gli imprenditori di diversi Paesi africani, focalizzati sui temi e progetti relativi alla governance, alla lotta al cambiamento climatico ed altre questioni bilaterali. Blinken ha già avuto un collegamento con il presidente nigeriano Muhammadu Buhari, che gli ha chiesto di considerare la possibilità di trasferire la sede del Comando degli Stati Uniti per l'Africa (Africom) dalla Germania all'Africa, "più vicino ai teatri operativi" in cui contrasta le forze jihadiste. Secondo la nota di Washington, il "viaggio virtuale" di Blinken in Africa dovrebbe proseguire con una "tappa" in Kenya, dove il Segretario di Stato si collegherà con il presidente Uhuru Kenyatta, in occasione dei 57 anni di relazione bilaterale. (segue) (Res)