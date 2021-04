Usa-Ghana: segretario Blinken in colloquio video con ministro degli Esteri Botchwey (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la nota di Washignton, nella tappa keniota il Segretario Blinken dialogherà con il presidente Kenyatta e il Segretario di Gabinetto Raychelle Omamo per "riaffermare la nostra partnership strategica, discutere la futura cooperazione per promuovere la democrazia ed espandere il commercio ed esplorare strade per affrontare le sfide globali, inclusi i cambiamenti climatici e la pandemia Covid-19". Il Segretario si collegherà anche con le società di energia rinnovabile con sede in Kenya che, grazie in parte all'impegno del governo degli Stati Uniti, sono un modello di alternative innovative di energia pulita in Africa. Infine, Washington ricorda che come parte della solidarietà Usa con il Kenya nella pandemia globale, i collegamenti permetteranno di mettere in evidenza un Mobile Field Hospital donato dagli Stati Uniti ed al quale gli Usa stanno fornendo forniture mediche essenziali per il Covid-19 attraverso il Comando degli Stati Uniti per l'Africa (Africom) e il programma di partenariato di Stato della Guardia nazionale del Massachusetts. (Res)