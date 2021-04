Vaccini: Fontana, in Lombardia potremmo arrivare a 140/150 somministrazioni al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a 140/150mila somministrazioni al giorno di vaccini anti-Covid. È questo l'obiettivo che la Lombardia, secondo il presidente regionale Attilio Fontana, sarebbe in grado di raggiungere, se ci fossero abbastanza sieri disponibili. Già il dato delle somministrazioni odierne - ha spiegato Fontana a Teletutto Bs - "ci conferma come noi siamo in condizione di salire molto rispetto all'attuale realtà, che comunque è quella di chi vaccina di più in assoluto rispetto al resto del Paese. Quindi i risultati sono ottimi, ma noi potremo salire oltre". "Abbiamo superato gli 85mila ma questo numero l'abbiamo raggiunto con una macchina che non funziona a pieno regime, perché abbiamo un sacco di altre linee vaccinali che potremmo aprire e che potrebbero farci decollare a numeri molto più alti. Entro la fine di questa settimana arriveremo a superare le 100mila somministrazioni, ma potremmo andare ancora molto più veloci. Se ci dessero più vaccini, potremmo arrivare a 140/150mila dosi al giorno", ha detto Fontana, sottolineando che "il vero, unico e grande problema è che non ci sono i vaccini". "La macchina sta funzionando in maniera veramente eccellente e bisogna dire grazie a Guido Bertolaso e a tutte le persone che hanno contribuito a realizzare questo grandissimo risultato", ha concluso il presidente della Lombardia, annunciando che lui stesso sarà vaccinato il 3 maggio, ma non nella sua città, Varese. La prossima settimana il governatore visiterà anche l'hub vaccinale di Brescia. (Rem)