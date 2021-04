© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla cerimonia di deposizione dei fiori in memoria di Sergio Ramelli.Giardini di via Pinturicchio (ore 14.45)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla cerimonia di deposizione dei fiori in memoria di Enrico Pedenovi.Viale Lombardia 66 (ore 15.05)Si riunisce il Consiglio comunale. Al termine delle domande a risposta immediata, il programma dei lavori prevede il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 (qualora sia pervenuto il parere dei revisori dei conti), mozioni e ordini del giorno.Diretta sul sito del Comune (dalle 15.30 alle 20.30)REGIONEL'assessore regionale a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, partecipa, in videoconferenza, alla presentazione dell'iniziativa “Protocollo d'intesa per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria Covid-19 e il sostegno finanziario del sistema economico della provincia di Sondrio”. Durante la conferenza stampa, aperta, in presenza, ai giornalisti, verranno illustrati i risultati e la programmazione delle attività per l'anno 2021.Provincia di Sondrio - Sala consiliare, corso XXV aprile, 22 - Sondrio (ore 11.30)VARIEEvento digitale di 24Ore Eventi “Recovery Plan. Sfide e opportunità del Pnrr per il sistema Italia”. Intervengono, tra gli altri, i ministri Patrizio Bianchi (Istruzione), Enrico Giovannini (infrastrutture e mobilità sostenibili) e Andrea Orlando (Lavoro e Politiche Sociali); Riccardo Barberis, amministratore delegato ManpowerGroup Italia; Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna; Elena Bottinelli, amministratore delegato Irccs Ospedale San Raffaele; Giovanni Brugnoli, vice presidente per il capitale umano di Confindustria; Marco Buti, capo di Gabinetto commissario europeo agli Affari Economici; Carlo Cottarelli, docente Università Bocconi e Università Cattolica del Sacro Cuore; Antonio Decaro, presidente Anci; Paolo Gallo, amministratore delegato Italgas; Nicola Monti, amministratore delegato Edison; Elisabetta Ripa, amministratore delegato Open Fiber; Maurizio Stirpe, vice presidente per il Lavoro e le Relazioni industriali Confindustria; Donatella Tesei, presidente Regione Umbria e Giulio Tremonti, presidente Aspen Institute Italia.Modalità telematica (dalle 9.00 alle alle 18.00)Assemblea 2021 di Generali, che si svolge senza la presenza fisica degli azionisti e può essere seguita nella parte pubblica, comprensiva delle relazioni di apertura dei vertici della compagnia.Diretta streaming (dalle 9.00)Presentazione della seconda indagine nazionale sul maltrattamento di bambini e adolescenti in Italia di Terre des Hommes e Cismai. Intervengono Federica Giannotta, responsabile Advocacy e Programmi Italia Terre des Hommes; Gloria Soavi, coordinatrice del Comitato scientifico e past president Cismai; Flavia Bustreo, vice-chair Fondation Botnar e già vice direttrice generale Organizzazione Mondiale della Sanità per la salute della famiglia, delle donne e dei bambini; Valeria Setti, European Commission Coordinator for the Rights of the Child. Conclusioni di Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia.Canali Facebook, Linkedin e YouTube di Terre des Hommes e canale Facebook di Cismai (dalle 10.00 alle 11.30)Presentazione del progetto di Fondazione Ismu “DimiCome” (Diversity Management e Integrazione Competenze dei Migranti nel mercato del lavoro). Intervengono Laura Zanfrini, responsabile settore Economia e Lavoro della Fondazione; Beatrice Carlorosi, talent learning and development director, Nh Hotel Group; Michele Colasanto, presidente Istituto Auxologico Italiano; Sonia Piccinali, referente Formazione e Tirocini, Scame Parre SpA; Francesco Reale, segretario generale Fondazione Adecco per le Pari Opportunità.Modalità telematica (dalle 11.00 alle 13.00)Conferenza stampa di Lombardia in Azione per la presentazione di proposte in ambito sanitario. Intervengono Niccolò Carretta, consigliere regionale e Coordinatore politico “Lombardia in Azione”; Roberto Cairoli, responsabile tecnico Sanità Lombardia in Azione; Michele Parente, responsabile Tavolo Sanità Pavia in Azione e Monica Lippa, responsabile Tavolo Sanità Brescia in Azione.Pagine Facebook e YouTube di Azione Lombardia (ore 12.00)Inaugurazione del Centro Milano Donna del Municipio 4.Via Oglio 18 - Milano (ore 12.00)Secondo incontro del ciclo di appuntamenti Gioin 2021 - Artificial Intelligence, organizzato da Digital Magics in collaborazione con Gruppo 24 Ore. Intervengono, tra gli altri, Marco Gay, amministratore delegato Digital Magics; Layla Pavone, consigliera delegata e chief Innovation Marketing & Communication Officer Digital Magics e Alberto Fioravanti, co-founder, presidente e cto Digital Magics.Modalità telematica (dalle 15.30)Dibattito online “Rilanciare il Paese, rilanciare il Pd: sfide e proposte per l'uscita dalla pandemia”, promosso dal Pd Milano Metropolitana, con ospiti Simona Flavia Malpezzi, capogruppo senatori Pd, Debora Serracchiani, capogruppo deputati Pd, Irene Tinagli, eurodeputata e vicesegretaria Pd, Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano, Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Pd Milano. Modera Filippo Barberis, capogruppo Pd in Consiglio comunale.Pagina Facebook del Pd Milano Metropolitana (ore 18.00)Per il ciclo “Il Domani di Milano. Il Futuro del Paese”, promosso dall'Università Statale di Milan, l’incontro “Dopo la pandemia:quali le prospettive di inclusione per Milano e per l'Italia”. Dopo i saluti del rettore Elio Franzini, intervengono Lorenza Violini, professoressa di Diritto costituzionale e presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'Università Statale; Maurizio Ferrera, professore di Scienza Politica nell'Università degli Studi di Milano ed editorialista del Corriere della Sera; Elisabetta Soglio, responsabile dell'inserto Buone Notizie del Corriere della Sera; Mario Calderini, professore di Strategia d'Impresa e Social Innovation nel Politecnico di Milano, direttore di Tiresia: centro di ricerca su innovazione e finanza per l'impatto sociale; Stefano Arduini, direttore di Vita e Marco Rasconi, presidente nazionale dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.Piattaforma Teams e diretta Facebook sulla pagina @LaStatale (dalle 18.00 alle 19.30)(Rem)