Roma: Celli (RtR), si metta in sicurezza parco Madonetta, morte Riccardo tragedia annunciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tragedia della Madonnetta era stata anticipata da quattro anni di denunce, nostre e degli abitanti, sul degrado e l'insicurezza del parco. Tutte le forze politiche hanno richiesto questo consiglio straordinario, perché da tempo le associazioni del quartiere denunciavano l'assenza delle minime condizioni di sicurezza". Così la capogruppo in Campidoglio della lista civica di centrosinistra Roma torna Roma, Svetlana Celli. "Sentire in Aula le parole della mamma di Riccardo - aggiunge -, che in quel parco ha perso la vita, ha scosso tutti noi. Sentiamo tutti la frustrazione di non essere stati ascoltati per tempo e di non avere avuto le risposte alle domande che facevamo per capire il perché di tanto degrado. Le uniche risposte ricevute fotografavano un rimpallo di responsabilità tra uffici e dipartimenti, ma nessuno è intervenuto per riaprire in sicurezza il parco. Oggi chiediamo che il parco venga aperto - conclude Celli - e restituito ai cittadini in piena sicurezza e chiediamo che venga dedicato alla memoria di Riccardo".(Rer)