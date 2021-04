Rifiuti: Ciani (Demos), Raggi la smetta con il vittimismo, in 5 anni zero impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ultima uscita di oggi è quella di mandare i rifiuti di Roma a Guidonia, ricevendo peraltro un secco no dal sindaco M5s Barbet. Ma la sindaca di Roma sui rifiuti dovrebbe tacere e ringraziare la Regione che una volta ancora (oggi con un accordo con la Toscana) continua a risolvere la drammatica situazione che vive la nostra Capitale". Lo dichiara in una nota Paolo Ciani, consigliere Demos alla Regione Lazio e candidato alle primarie di centrosinistra per la scelta del sindaco. Raggi "aveva promesso 'Roma rifiuti zero', ma in 5 anni lo zero è il numero di impianti che Roma si ritrova per trattare e smaltire i propri rifiuti, e sempre zero è l'incremento di raccolta differenziata realizzata in città. Purtroppo non è zero la cifra spesa per spedire i rifiuti altrove: soluzione irresponsabile e fuori dalle norme. La città è sporca, i romani (accusati spesso dalla Raggi di essere zozzoni) pagano tasse alte per un servizio pessimo e a fine mandato la sindaca non ha realizzato alcuna delle sue promesse su una gestione virtuosa dei rifiuti. Assurdo anche che alcuni colleghi di centrodestra in consiglio regionale utilizzino questa situazione per attaccare Zingaretti. Almeno loro - conclude Ciani - dovrebbero conoscere le norme: è il Comune che deve occuparsi di impianti, trattamento e smaltimento dei rifiuti. La Regione se ne sta occupando una volta ancora per l'inerzia del Comune e per non lasciare Roma sommersa dai rifiuti". (Com)