Recovery: Di Maio, superare "polemiche sterili", vera notizia è via libera a Pnrr

- Il governo superi le "polemiche sterili" e il "clima da campagna elettorale" per tornare alle priorità dei cittadini. Lo scrive su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, per il quale nel continuo discutere è passata sotto traccia la "vera notizia": il Parlamento ha dato il via libera al Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Saremo tra i primi Paesi a presentare il piano a Bruxelles - scrive il ministro - dimostrando che stiamo lavorando sodo e con le idee chiare. "Basta con questo clima da campagna elettorale che non aiuta il Paese e non serve ai cittadini. Ci stiamo facendo risucchiare da un vortice effimero, abbandonando quelle che sono le priorità, i passi in avanti fatti e gli obiettivi raggiunti con impegno", scrive Di Maio, per il quale eliminare il coprifuoco "è l'obiettivo comune" ma che invita a parlare di altro. Di Maio ricorda che ci sono oltre 200 miliardi di euro che serviranno per concretizzare progetti che rimetteranno in moto l’economia, che creeranno nuova occupazione, che daranno una chiara visione al Paese, puntando sulla transizione ecologica e digitale. (segue) (Res)