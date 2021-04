Recovery: Di Maio, superare "polemiche sterili", vera notizia è via libera a Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qui il tema non è chi ha fatto meglio o peggio", scrive ancora Di Maio, per il quale "non serve a nulla la competizione tra il passato e il presente. Abbiamo visto tutti che è stato un lungo percorso di preparazione, di pianificazione e di obiettivi da raggiungere. Il MoVimento 5 Stelle è l’unico elemento di continuità, c’è sempre stato ed ha chiaramente dimostrato di tutelare gli interessi degli italiani. Lavoriamo con serietà, facciamolo pensando alla ripartenza del Paese, alle libertà che i cittadini stanno riconquistando, alle nostre famiglie e a chi fatica giorno e notte per portate avanti l'Italia. Forza!", conclude. (Res)