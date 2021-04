Ama: da Assemblea dei soci ok a piano industriale 2020-2024 e bilanci 2017-2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea dei soci di Ama ha approvato oggi il piano di risanamento e il piano industriale pluriennale 2020-2024. Contestualmente sono stati approvati dall’Assemblea anche i bilanci 2017, 2018 e 2019 dell’azienda, per una manovra che ammonta complessivamente a 700 milioni di euro, 340 dei quali per la realizzazione degli investimenti previsti nel nuovo piano industriale. Lo comunica l’azienda capitolina in una nota. (Com)