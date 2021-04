Governo: Zingaretti, da Lega atteggiamento per visibilità, non pensa a bene comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte della Lega atteggiamento troppo spesso di visibilità che non sempre coincide con il bene comune. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti interpellato, a Zapping su Radio 1, sul comportamento della Lega al governo. "Quando ero segretario del Pd, segnalai una cosa: a grande maggioranza numerica non è vero che corrisponda di per sé una grande forza politica della maggioranza, e purtroppo questo sta avvenendo. C'è un atteggiamento troppo spesso di visibilità che non sempre coincide con il bene comune - ha aggiunto Zingaretti -. Questo governo è nato per unire l'Italia in un momento drammatico del Paese, per ricostruire speranza e fiducia: la battaglia sul Covid si sta facendo: questa è la sostanza. Chi vive di distinguo sbaglia", ha concluso il governatore. (Rer)