Usa-Islanda: segretario Blinken a colloquio con ministro degli Esteri Thordarson

- Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha parlato oggi con il ministro degli Esteri islandese Gudlaugur Thordarson. Nel dialogo, riferisce in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa Ned Price, Blinken e Thordarson hanno discusso della prevista visita del Segretario a Reykjavik, in Islanda, per partecipare alla riunione ministeriale del Consiglio artico del 19-20 maggio. Le autorità hanno anche discusso l'importanza di uno stretto coordinamento continuo come alleati della Nato. (Com)