Farnesina: aperta oggi Conferenza virtuale su obiettivo governance per sviluppo sostenibile

- Si è aperta oggi la Conferenza virtuale sull'Obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite numero 16, che prevede di "trasformare la governance per un futuro più pacifico, equo e inclusivo", incontro al quale hanno partecipato la viceministra agli Affari esteri Marina Sereni e, in qualità di co-organizzatori, il Sottosegretario generale per il dipartimento degli Affari Economici e Sociali dell’Onu Liu e la direttrice generale di Idlo Beagle. Lo riferisce in una nota la Farnesina, precisando che per l’occasione è stato inoltre trasmesso un messaggio del Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. La Conferenza si propone di elaborare una valutazione preliminare delle implicazioni della pandemia per l’attuazione dell'Agenda 2030, nell’idea di intensificare gli sforzi per costruire una maggiore resilienza agli shock e di fornire una tabella di marcia per una ripresa più giusta, inclusiva ed equa, necessaria a sostenere la pace e lo sviluppo e realizzare il Decennio d'Azione per il raggiungimento degli Obiettivi Globali. (segue) (Res)