Farnesina: aperta oggi Conferenza virtuale su obiettivo governance per sviluppo sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’avviare i tre giorni della Conferenza Sdg16, la viceministra Sereni ha invitato i partecipanti a “ripensare la governance”, fondamentale per trasformare “la sfida della pandemia nell’opportunità di ricostruire un mondo più equo, più sostenibile e che soprattutto non lasci indietro nessuno. Le istituzioni infatti sono fondamentali nel determinare il successo o il fallimento nell'affrontare la povertà, ridurre le disuguaglianze e promuovere la prosperità per le persone e il pianeta. Senza le istituzioni non è possibile porre le basi per società pacifiche, giuste e inclusive. Sin dai primi negoziati dell'Agenda 2030, l’Italia si è fortemente impegnata a sostenere la necessità di collegare pace e sviluppo attraverso i principi di giustizia, buon governo, rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani e dello Stato di diritto”.L’evento è tappa fondamentale in vista del Forum politico ad alto livello sullo sviluppo sostenibile (Hlpf) del 2021. (Res)