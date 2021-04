Roma 2021: Biondo (Gd Pd), avanti coalizione centrosinistra, fronte largo contro destre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo felici che prosegua il dialogo tra le forze del centrosinistra per costruire un fronte largo e plurale contro le destre. Ci auguriamo che con questa carta di intenti" che la coalizione sta elaborando per disciplinare la partecipazione alle primarie "si avvii un confronto aperto e trasparente in tutti i territori, nessuno escluso, che metta al centro le proposte per la città e che promuova un vero rinnovamento, anche nell'eventualità delle primarie ad ogni livello”. Lo dichiara, in una nota, Agostino Biondo, segretario romano dei Giovani democratici. “Noi Giovani democratici non possiamo tirarci indietro: siamo a disposizione per dare vita ad un solido gruppo di giovani amministratori sia per la città che per i municipi. Siamo quindi a disposizione - prosegue Biondo - per aiutare il centrosinistra a trovare una nuova capacità propulsiva, di cui sentiamo impellente bisogno. Di fronte a questa sfida, siamo in prima fila accanto e nel Partito democratico, per rappresentare la categoria che più di tutte è escluse dalla politica: quella delle ragazze e dei ragazzi che studiano, lavorano o non una hanno prospettiva futura. Dalle piazze e dai quartieri - conclude -, la nostra sfida di cambiamento di Roma, parte da qui”, conclude. (Com)