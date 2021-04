Milano: "emendamento-tagliola" fa decadere 100mila emendamenti, Consiglio approva bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel bilancio di previsione 2021-2023 l’equilibrio economico-finanziario per la parte corrente è raggiunto a 3,3 miliardi di euro, mentre nella parte in conto capitale è di 4,8 miliardi di euro. “Riusciamo a consegnare alla città un bilancio che nella situazione difficilissima in cui ancora ci troviamo garantisce ai cittadini continuità dei servizi e degli investimenti. Lavoreremo da subito per una prossima variazione di bilancio che permetterà di sbloccare ulteriori aiuti ai cittadini e alle categorie più colpite dalla crisi pandemica” ha promesso il capogruppo Pd, Filippo Barberis, che ha definito “di totale inadeguatezza l’atteggiamento di gran parte delle opposizioni, che nonostante il momento hanno provato a bloccare la città depositando più di 100mila emendamenti. Una vera e propria vergogna” “Ci hanno costretto ad un prova di forza, e l’abbiamo vinta, nell’interesse della città”, ha sottolineato il capogruppo dem ha proposito del “sub-emendamento tagliola”. “Non ritengo che sia minimamente accettabile che una maggioranza decida di non entrare nel merito di nemmeno uno degli emendamenti sulla parte corrente portati avanti dalle opposizioni. È antidemocratico, scorretto e irrispettoso delle opposizioni. Approfondirò la legittimità di questo ‘sub-emendamento tagliola’, a cui noi sicuramente faremo ricorso”, ha annunciato la consigliera comunale ed eurodeputata della Lega, Silvia Sardone.(Rem)