Venezuela: presidente parlamento, opposizioni rispettino la Carta o rischiano "l'abisso"

- Il presidente dell'Assemblea nazionale (An) del Venezuela, Jorge Rodriguez, ha avvertito le opposizioni al governo di Nicolas Maduro di attenersi alla Costituzione e di risolvere pacificamente le controversie, pena il rischio di trasformarsi nel "nulla". "Ci sono due opzioni, una è il rispetto della Costituzione e l'altra è l'abisso", ha detto Rodriguez sottolineando che l'unico modo di arrivare al potere è attraverso le elezioni. Guidate da Juan Guaidò, il grosso delle opposizioni ritiene di non poter partecipare alle amministrative, che Rodriguez ha assicurato che si terranno "entro l'anno", per mancanza delle condizioni minime di libertà e trasparenza. Il monito si produce mentre si susseguono voci su una possibile trattativa in corso per uscire dallo stallo politico, che avrebbe tra i suoi punti qualificanti anche la revisione delle condizioni di accesso alle urne. (segue) (Vec)