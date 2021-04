Venezuela: presidente parlamento, opposizioni rispettino la Carta o rischiano "l'abisso" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cruciale in questo senso la presentazione, proprio presso il parlamento controllato dalle forze "chaviste" della lista di 103 possibili aspiranti al ruolo di rettore del Consiglio nazionale elettorale, l'organo che dovrebbe sovrintendere al corretto svolgimento del voto e che il fronte antigovernativo denuncia come pesantemente condizionato dalla maggioranza di governo. Entro dieci giorni dal momento in cui la lista viene recepita, ha avvertito Rodriguez, si sceglieranno i nuovi funzionari, in sostituzione di quelli che il Tribunale supremo elettorale, sempre controllato dalle forze leali a Maduro, aveva incaricato per le elezioni parlamentari del dicembre 2020. Ed è proprio grazie a quest'ultimo voto, con la schiacciante vittoria del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), che il parlamento è tornato ad essere il legittimo titolare del potere di nomina dei membri del Cne, ricorda Rodriguez. (segue) (Vec)