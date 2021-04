Venezuela: presidente parlamento, opposizioni rispettino la Carta o rischiano "l'abisso" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'An è tornato a criticare quei partiti che, non accettando le regole del voto di dicembre, sono rimasti fuori dal parlamento: pur privi di altre possibilità di arrivare al potere, i partiti fanno della loro opposizione una occasione "di lucro", ha detto. "Non credo che siano disposti a rinunciare ai soldi. Una delle cose che dicono ai loro padroni in Europa o negli Stati uniti è che non possono presentarsi ad elezioni popolari perché si scoprirebbe quanti voti avrebbero realmente, rendendo chiaro ciò che è chiaro nelle strade del paese, che non sono nulla". (Vec)