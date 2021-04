Ue-Colombia: Johansson, a cinque anni da accordi di pace violenza nel paese deve finire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza in Colombia deve finire. Lo ha detto la commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, intervenendo in aula plenaria a Bruxelles in sostituzione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "La Colombia a breve celebrerà il quinto anniversario dell'accordo di pace anche se non siamo ancora giunti al termine", ha detto. "La fine di oltre 50 anni di conflitto con 9 milioni di vittime è una notizia di cui tutto il mondo aveva bisogno. L'accordo di pace della Colombia è considerato un modello perché vuole affrontare le cause alla base del conflitto e si concentra sulla dignità delle vittime", ha ricordato. "Tutte le parti dell'accordo devono essere applicate perché sono tutte collegate tra loro" e "la Commissione europea rende omaggio al governo e alle Farc che sono disarmate e stanno passando alla politica". (segue) (Beb)