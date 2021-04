Ue-Colombia: Johansson, a cinque anni da accordi di pace violenza nel paese deve finire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma "ci sono molti contraccolpi" e "la principale preoccupazione della Commissione è il continuare della violenza da parte di gruppi armati illegali e organizzazioni criminali. Tra cui l'Esercito di liberazione nazionale (Eln) e i dissidenti Farc (Forze armate rivoluzionarie della Colombia) che continuano a combattere nel quadro di una economia illecita", ha spiegato. Quindi, tutto questo dimostra che "la pace è fragile" e "la violenza deve finire". Su questo, "l'Ue ha espresso la sua preoccupazione al governo colombiano" e secondo Bruxelles "la Colombia ha bisogno della presenza più forte dello Stato nelle zone del conflitto sia sul piano militare che su quello civile". Inoltre, bisogna considerare che "lo sviluppo socio-economico del territorio è fondamentale per una pace sostenibile", "è imperativo combattere con la società civile e combattere l'impunità". Per questo, la commissaria ha ribadito la richiesta "all'esercito di liberazione nazionale di rilasciare tutte le vittime e di porre fine al reclutamento di giovani". Infine, "l'Ue appoggerà tutte le possibilità di dialogo" e "continuerà a collaborare con la Colombia in tutti i settori che riguardano le relazioni" tra le due parti. (Beb)