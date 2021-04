Covid: Cambiamo!, soddisfazione per ddl che propone di istituire commissione inchiesta su pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esecutivo nazionale di Cambiamo! esprime soddisfazione per il disegno di legge che propone di istituire una commissione di inchiesta sulla pandemia. Il disegno di legge è firmato da tutto il centrodestra, e per il partito di Toti dal senatore Paolo Romani. E' quanto si legge in una nota. Venti deputati e venti senatori analizzeranno i provvedimenti adottati a partire dalla congruità del piano sanitario del 2017 rispetto all’emergenza Covid. "È fondamentale fare chiarezza su alcuni punti, in particolare se ci siano state pressioni sui ricercatori della sede dell’Oms di Venezia per rimuovere dal web il dossier critico verso l’Italia - è scritto nella nota -. I cittadini devono sapere come sono andate davvero le cose e poi poter giudicare. Nessuna ombra deve esistere su iniziative e azioni che possano aver in qualunque misura ostacolato gli interventi per combattere il virus".(Com)