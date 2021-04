Covid: M5s, per la destra ogni occasione è buona per fare propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle afferma in un post su Facebook: "La mano destra non sa cosa fa… l’altra mano destra. È il paradosso di quello che qualcuno ha definito ieri 'centrodestra di governo'. Per ricordare che c’è anche un 'centrodestra d’opposizione'. Confermando, quindi, che un centrodestra non c’è, perché, come dicono quelli di centrodestra, oggi è chiaramente diviso". Il post del M5s prosegue: "Ma paradosso nel paradosso, la destra oggi rivendica le riaperture. Una decisione che non è stata assunta da nessuna destra, né di governo, né di opposizione. Ma era stato deciso tutto già in cabina di regia. Una cabina di regia, tra l’altro, di cui farebbero parte anche la Lega e Forza Italia. Forse non lo sapevano. O forse, visto che qualcuno va persino in giro a raccogliere firme contro il governo, non sanno nemmeno di starci, al governo. Per la destra - conclude il post -, ogni occasione è buona per fare propaganda. Anche una pandemia". (Rin)