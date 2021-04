M5s: Meloni, sono in difficoltà perché hanno tradito le promesse fatte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha affermato in merito alla situazione del Movimento cinque stelle: "Mi pare siano in difficoltà indipendentemente dalla vicenda, e dal video di Beppe Grillo perché hanno tradito tutte le promesse che hanno fatto: hanno sostenuto tutto ed il suo contrario - ha continuato la parlamentare - con la stessa apparente certezza e questo in politica non funziona". Meloni ha parlato nel corso di "Zona bianca", in onda questa sera alle 21.30 su Rete4. (Rin)