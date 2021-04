Milano: "emendamento-tagliola" fa decadere 100mila emendamenti, Consiglio approva bilancio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il bilancio che avete voluto approvare così in fretta e furia è il primo nella storia del Comune di Milano che è stato contestato dai revisori dei conti, perché privo di coperture certe. Questo bilancio è stato fatto come se il Covid non ci fosse. Voi avete lasciato tutte le tasse e tutti i canoni di affitto sul commercio come se fossimo nel 2019”, ha detto rivolto alla maggioranza il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale, che rispetto al sub-emendamento ha aggiunto: “Oggi avete creato un precedente, con cui la prossima amministrazione potrà giustificare qualsiasi manovra di una futura nuova maggioranza nei confronti delle opposizioni". “Non far discutere neanche un emendamento in spesa corrente è tramare alle spalle dei cittadini. È un comportamento antidemocratico e irresponsabile che non tiene conto delle proposte che abbiamo fatto. Non so se una cosa simile sia successa nemmeno nelle peggiori situazioni della seconda metà del Novecento in paesi dove chi governava lo faceva impedendo alle opposizioni di parlare e di portare le proprie proposte. È un modo inaccettabile di fare, che va a discapito dei cittadini milanesi”, ha commentato il capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Mascaretti, sottolineando che “la maggioranza è stata incapace di portare il bilancio preventivo per tempo e lo ha presentato con 17 settimane di ritardo”.(Rem)