Ue-India: Gozi (Re), entrare in nuova fase relazioni con Delhi

- Gli equilibri geopolitici nel mondo e in Asia si stanno spostando ed è fondamentale che l'Europa entri in una nuova fase di relazioni con l'India per stabilire una solida alleanza. Lo ha detto Sandro Gozi, deputato europeo di Renew Europe, nel suo intervento all'Assemblea plenaria del Parlamento europeo, sottolineando che "non è necessario essere completamente in sintonia su tutto per essere d'accordo sull'essenziale". "Accolgo dunque con favore la decisione del premier portoghese, Antonio Costa, di organizzare il vertice Eu-India il prossimo 8 maggio" ha detto Gozi, che è anche presidente della neonata Associazione Eu-India con sede a Bruxelles. "Dobbiamo entrare in una nuova fase delle relazioni con Delhi, rilanciando un nuovo accordo di partenariato strategico con una forte dimensione parlamentare, promuovendo un dialogo aperto sul rispetto dei diritti umani e agendo insieme nella lotta contro il cambiamento climatico". "E' inoltre il momento di mostrare il nostro pieno sostegno al popolo indiano nel calvario che sta attraversando in questa crisi del Covid-19, per questo considero giusto l'invio da parte dell'Unione europea di medicinali attraverso il meccanismo di protezione civile. Ciò dimostra che l'Ue è un partner fidato per l'India e un amico in tempi difficili", ha concluso. (Beb)