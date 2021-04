Milano: "emendamento-tagliola" fa decadere 100mila emendamenti, Consiglio approva bilancio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chi semina vento, raccoglie tempesta. Se uno presenta 100mila emendamenti, cosa si aspettava che accadesse?”, si è chiesto il capogruppo di Milano in Comune Basilio Rizzo, invitando Mascaretti, primo firmatario della gran parte degli emendamenti presentati, a "scusarsi con i dipendenti comunali che sono stati sottoposti a un lavoro incredibile. La prossima volta che il consigliere Mascaretti si ergerà a difensore dei dipendenti comunali, io gli riderò in faccia, perché il rispetto lo si ha anche in queste piccole cose”. “Ho visto uno spettacolo che non piacerebbe ai cittadini”, ha commentato il capogruppo del Movimento 5 Stelle Gianluca Corrado, sottolineando “da un lato un’opposizione selvaggia e insensata, con un ostruzionismo fine a se stesso” e dell’altro “anni di gestione inaccettabile da parte della maggioranza”. (Rem)