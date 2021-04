India-Italia: ambasciata di Nuova Delhi ringrazia per impianti generazione ossigeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano ringrazia l'Italia per aver espresso solidarietà in questi tempi difficili e apprezza molto l'offerta di impianti per la generazione di ossigeno. Lo scrive su Twitter l'ambasciata indiana a Roma, commentando l'annuncio da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi dell'invio di un sistema di produzione di ossigeno fornito dalla regione Piemonte per rifornire un ospedale tradizionale o da campo. "Profonda vicinanza al popolo indiano in questo momento di difficoltà", ha detto Draghi. Nell'ultima settimana in India sono stati confermati almeno 300mila nuovi contagi al giorno, provocando il crollo della risposta ospedaliera. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 360.960 e i decessi 3.293 - il numero più alto mai registrato -, portando il bilancio totale delle infezioni in India a quasi 18 milioni e il numero di vittime a 201.187 totali. (Res)