Decreto Elezioni: iniziate in Aula Camera dichiarazioni voto su questione fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cominciate, nell'Aula della Camera, le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, nel testo della commissione, identico a quello approvato dal Senato. Il voto per appello nominale avrà inizio dalle 21.57. La votazione finale sul decreto è prevista nella giornata di domani, giovedì 29 aprile, entro le 13.30. (Rin)