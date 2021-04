Terrorismo: Guerini, piena soddisfazione per la decisione della Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piena soddisfazione per la decisione della Francia di assicurare alla giustizia i responsabili di gravi fatti di sangue e crimini contro le istituzioni della Repubblica. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in una nota. "Esprimo e rinnovo la mia vicinanza alla famiglie delle vittime, che sia sempre vivo il loro ricordo affinché non si ripetano mai più quelle drammatiche pagine della storia del nostro Paese", ha affermato Guerini. (Com)