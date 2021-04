Parlamento: domani audizioni su dipendenze patologiche diffuse tra i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 29 aprile, alle ore 8.15, la commissione parlamentare per l'Infanzia, presso l'aula del III piano di palazzo San Macuto, svolge l'audizione di don Fortunato di Noto, presidente dell'Associazione Meter onlus e del professor Giuseppe Mammana, presidente dell'Associazione italiana per le cure nelle dipendenze patologiche (ACuDiPa), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)