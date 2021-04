Imprese: Ad BioNTech, seguiamo casi miocardite in Israele dopo vaccinazioni Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech sta seguendo i casi di miocardite segnalati in Israele a seguito delle vaccinazioni contro il Covid-19 con il preparato della stessa società. È quanto affermato dall'amministratore delegato Ugur Sahin, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Finora, ha poi osservato l'Ad, “non vi sono prove” che colleghino le miocarditi alla somministrazione del vaccino di BioNTech. (Geb)