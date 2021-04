Minori: Ronzulli (FI), individuare misure per sottrarli a minacce web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tutela dei minori in rete "continua ad essere una delle priorità all'ordine del giorno della commissione Infanzia. Per questa ragione ho voluto ricevere stamane l'Head government affairs di TikTok, al fine di individuare insieme le misure, oggi quanto mai urgenti, da adottare per sottrarre i più piccoli dalla morsa delle minacce del web. In questo momento di emergenza sanitaria bambini e i ragazzi hanno aumentato le ore di navigazione, sfuggendo al controllo dei genitori e nella più totale solitudine. Favorire l'installazione di filtri come quello del parental control deve essere non solo obbligatorio, ma gratuito su tutte le piattaforme digitali". Lo scrive in una nota, la presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, Licia Ronzulli. (Com)