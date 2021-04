Vaccini: Moratti in visita a centri di Legnano e Cerro Maggiore, efficienza e professionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, oggi pomeriggio, ha visitato l'ospedale di Legnano e l'hub vaccinale di Cerro Maggiore. All'ospedale di Legnano sotto la competenza territoriale dell'Asst Ovest Milanese, la vicepresidente è stata accolta dal direttore generale Fulvio Odinolfi e dai dirigenti medici della struttura. L'ospedale è sede di Dea (Dipartimento di emergenza accettazione) di II livello, con una connotazione a maggiore indirizzo traumatologico e chirurgico specialistico, con la presenza delle alte specialità di neurochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia maxillo-facciale e chirurgia vascolare con elisuperficie h 24 e medicina d'urgenza. Con un'attenzione particolare alla Neuropsichiatria infantile. Nella sua visita l'assessore si è complimentata con medici e personale per il loro lavoro quotidiano a servizio dei pazienti durante l'emergenza Covid. L'Asst Ovest Milanese (Ospedale di Legnano), durante la pandemia, è stata infatti individuata come centro "hub" per le patologie Covid e per le reti tempo dipendenti: urgenze cardiologiche interventistiche, urgenze cardiochirurgiche, urgenze di chirurgia vascolare e urgenze neurologiche stroke. L'ospedale di Legnano, dal 6 novembre 2020, è stato altresì individuato come centro hub per la rete materno infantile, con afferenza di donne gravide/puerpere di cui è nota la positività Covid, provenienti dagli spoke territoriali afferenti all'hub. "Una testimonianza di un lavoro di eccellenza e qualità che contraddistingue le nostre strutture anche in momenti di emergenza e di fronte a situazioni inaspettate", ha commentato soddisfatta la titolare del Welfare lombardo. (segue) (Com)