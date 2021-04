Vaccini: Moratti in visita a centri di Legnano e Cerro Maggiore, efficienza e professionalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore ha anche illustrato brevemente gli obiettivi principali che sono stati tracciati recentemente nelle linee di indirizzo del piano sanitario regionale 2021: "Stiamo lavorando soprattutto per andare a concretizzare la maggiore integrazione possibile tra ospedale e territorio", ha osservato Moratti. Successivamente la vicepresidente di Regione Lombardia ha visitato l'hub di Cerro Maggiore all'interno del cinema "Move in". Qui infatti, il Comune ha sottoscritto con la proprietà del centro un accordo per l'utilizzo degli spazi da destinare alla campagna di massa a favore della popolazione a nord dell'azienda. Asst e Comune concorrono alla gestione del centro: Asst per l'organizzazione sanitaria compresa la fornitura di vaccini mentre il Comune di Cerro Maggiore in collaborazione con la Protezione civile e l'associazione di Volontariato "Sole nel cuore" gestiscono le attività organizzative della struttura e di affluenza delle persone. Dalla sua apertura, il 15 marzo, vengono gestite tutte le tipologie di utenza prevista fino ad ora da Regione Lombardia con una media di 600-700 vaccinazioni al giorno con punte anche di 1.200-1.400 su otto-dieci linee. A oggi, sono state effettuate complessivamente 6.224 somministrazioni. "Dai riscontri che abbiamo - ha osservato Moratti - è un centro particolarmente apprezzato dall'utenza anche per la sua posizione strategica e di viabilità. Ma soprattutto è un centro dove la collaborazione e la sinergia tra pubblico, privato, Protezione civile e associazionismo di volontariato si è rivelata vincente. Questa era una formula su cui abbiamo puntato fin dall'inizio nella preparazione del nostro piano vaccinale. E i fatti ci stanno dando ragione". (Com)