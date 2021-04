Omofobia: Liberare Roma, in tante a piazza Vidoni, ddl Zan diventi presto Legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Monica Cirinnà, Alessandro Zan e in tante e tanti in presidio a piazza Vidoni perché il ddl diventi presto legge". Lo dichiara Amedeo Ciaccheri, portavoce di Liberare Roma. "Dopo l'approvazione alla Camera dei deputati - aggiunge - il disegno di legge Zan ha subito un arresto nel processo approvativo e ora, dopo che finalmente la commissione Giustizia del Senato ha dato il via libera alla discussione a palazzo Madama, siamo al passo finale per vedere concretizzato un atto reale, per contrastare e prevenire omolesbobitransfobia, misoginia e abilismo e per estendere finalmente la normativa sui crimini d'odio di natura etnica, nazionale e religiosa. Una battaglia su cui tutte e tutti noi non faremo passi indietro mai, per rendere il nostro Paese e la nostra città degni del rispetto e dei diritti, per tutte e tutti nessuno escluso". (Com)