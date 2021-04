Germania: Muetzenich (SpD), abbandonare obiettivo Nato del 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'abbandono dell'obiettivo Nato del 2 per cento del Pil in spese militari sarà nella campagna del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) per le elezioni del Bundestag, che si terranno il 26 settembre prossimo. È quanto affermato dal capogruppo della SpD al parlamento federale, Rolf Muetzenich, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Neue Osnabruecker Zeitung”. L'esponente socialdemocratico si è, dunque, schierato di fatto al fianco di Annalena Baerbock, copresidente dei Verdi con Robert Habeck e candidata del partito a cancelliera in vista del voto di settembre. Per Baerbock, l'obiettivo Nato del 2 per cento è “assurdo” e, secondo Muetznenich, l'ecologista ha “assolutamente ragione”. (Geb)