Toscana: Mazzeo, accelerare digitalizzazione del consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il ripristino della legge regionale 20 del 2020 ante emendamento è giusto e condivisibile. Si tratta infatti di un testo che, come hanno spiegato bene in aula il capogruppo Pd Ceccarelli e le colleghe De Robertis e Fratoni, garantisce la possibilità di fare sviluppo e investimenti nel pieno rispetto dell'ambiente. Su questo, a fronte di alcune ricostruzioni non veritiere lette sulla stampa, non c’è mai stata alcuna differenza di posizioni con la giunta regionale. Anzi. Il gruppo consiliare del Pd ha presentato una risoluzione che rafforza le posizioni e le priorità di intervento espresse oggi in aula anche dal presidente della giunta regionale e dall'assessore Monni. Provare a dividere il campo tra buoni e cattivi, oltreché deleterio, non è un racconto che rispetta la verità sostanziale dei fatti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, a margine dei lavori d’aula: “Aggiungo a questo che, fin dall’inizio di questa legislatura, è in corso sia in ufficio di presidenza sia nella conferenza dei capigruppo una discussione su possibili modifiche del regolamento consiliare, compresa la normativa sulla presentazione di emendamenti in aula. Uno strumento che, ricordo, è prima di tutto a garanzia delle minoranze". (segue) (Ren)