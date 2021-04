Governo: Ferrara (M5s), centrodestra in crisi, danneggia cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un teatrino "avvilente per la politica e per i cittadini, che oggi hanno visto il centrodestra spaccarsi sulla sfiducia al ministro della Salute chiesta dall'opposizione di Fratelli d'Italia e respinta da Lega e Forza Italia a difesa del governo. Queste forze, che hanno posizioni sempre più distanti su tutto, hanno la faccia tosta di presentarsi come una colazione unita alle elezioni amministrative. Auguri. Le stesse forze che malgovernano la Lombardia litigando su ogni cosa e con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti: un sistema sanitario distrutto dal malaffare e dalla malapolitica". Lo dichiara in una nota il senatore Gianluca Ferrara, vicepresidente del gruppo Cinque stelle del Senato. (Com)