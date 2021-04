Yemen: ministro Esteri Iran Zarif incontra portavoce ribelli Houthi in Oman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran sostiene un cessate il fuoco in Yemen, una soluzione politica al conflitto nel Paese e la ripresa dei colloqui tra le parti yemenite. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, incontrando oggi in Oman Mohammed Abdulsalam, portavoce del movimento Ansarullah (anche noto come Houthi) e negoziatore capo del Governo di salvezza nazionale dei ribelli yemeniti, non riconosciuto dalla comunità internazionale. Durante l’incontro, riferisce l'agenzia di stampa iraniana "Mehr", Zarif ha espresso il suo rammarico per le condizioni create dalla guerra, lunga sei anni, sofferta dal popolo yemenita, facendo appello a terminare il conflitto e a “levare l’assedio” contro il Paese. Una soluzione politica è l’unica soluzione possibile alla crisi in Yemen, ha detto il capo della diplomazia di Teheran. Abdulsalam, da parte sua, ha espresso "gratitudine" all’Iran per il suo sostegno, e ha aggiornato Zarif riguardo agli ultimi sviluppi nel Paese. Zarif è arrivato questa mattina in visita ufficiale in Oman, per incontrare l’omologo omanita, Sayyid Badr Albusaidi, e altri funzionari. (Res)