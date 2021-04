Ue: sottosegretario Di Stefano, bene ok del Parlamento su registro delle lobby

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione da parte del Parlamento europeo dell'accordo interistituzionale per un registro delle lobby obbligatorio in tutte e tre le istituzioni Ue rappresenta "un passo fondamentale che punta a una maggiore trasparenza nei processi decisionali dell'Ue". Lo ha scritto su Facebook il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, commentando l'approvazione dell'accordo avvenuta ieri. "Il voto del Parlamento ha segnato un importante avanzamento nella politica di trasparenza dell'Unione - ha aggiunto Di Stefano -. Da oggi ogni gruppo di interesse che vorrà interloquire con le istituzioni dovrà iscriversi al registro e condividere il contenuto delle proprie istanze, rendendo così l'azione delle Istituzioni ancor più intellegibile e accessibile ai cittadini. Siamo stati precursori di decisioni che vanno nella direzione giusta. L'anno scorso infatti, il 4 marzo, sono andato in missione a Bruxelles proprio per annunciare che la nostra rappresentanza permanente presso l'Unione europea avrebbe instituito il Registro della trasparenza. Siamo stati infatti i primi a vincolarci volontariamente a condizionare e a rendere pubblici tutti gli incontri delle figure apicali della nostra rappresentanza con i portatori di interesse. Sino ad allora, iniziative simili erano obbligatorie solo per i Paesi che ricoprivano la presidenza di turno". (segue) (Res)