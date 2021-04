Ue: sottosegretario Di Stefano, bene ok del Parlamento su registro delle lobby (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella nostra scelta - ha proseguito il sottosegretario - ha dato subito nuovo impeto alla conclusione dei negoziati alzando il livello di ambizione sul tema da parte degli altri Stati membri con alcuni, come la Danimarca, che ci hanno poi seguito sulla nostra iniziativa. Ora, con l'approvazione del nuovo Registro obbligatorio, tutti gli Stati Membri si conformeranno alla buona prassi inaugurata da parte italiana. Questa necessaria spinta alla trasparenza dei processi decisionali, in una macchina complessa come l'Ue, ci vede in prima linea. Questo perché crediamo che le lobby svolgano una legittima attività nel promuovere le loro istanze, ma solo se questo avviene alla luce del sole e in maniera aperta allo scrutinio di tutta la cittadinanza e dei giornalisti. Ringrazio gli amici dell'organizzazione non governativa The Good Lobby per averci accompagnato in questo percorso, che può servire certamente a migliorare l'Europa in cui viviamo, contribuendo a renderla più democratica e trasparente. E ringrazio anche la nostra rappresentanza a Bruxelles per aver accolto subito e positivamente questa strada, seppur la caricasse di nuovi oneri", ha concluso Di Stefano. (Res)