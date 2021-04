Milano: "emendamento-tagliola" fa decadere 100mila emendamenti, Consiglio approva bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "sub-emendamento-tagliola" della maggioranza del Consiglio comunale di Milano ha fatto decadere tutti gli emendamenti al bilancio presentati dalle opposizioni che restavano ancora da votare, circa 100mila, la maggior parte dei quali di Fratelli d'Italia. Il testo, che porta come prima firma quella del presidente della commissione Bilancio Emmanuel Conte (Milano Progressista) e a seguire quelle del capogruppo Pd Filippo Barberis, di Laura Specchio di Alleanza Civica per Milano e di Anita Pirovano, capogruppo di Milano Progressista, sancisce il principio di non modificare entrate e spese sia in parte corrente che in conto capitale, facendo quindi decadere tutte le proposte di modifica avanzate dalle opposizioni. Il Consiglio comunale, quindi, ha votato la delibera sul bilancio preventivo 2021, con 25 voti favorevoli, 11 contrari, l'astensione di Basilio Rizzo (Milano in Comune) e i consiglieri del Movimento 5 stelle che non hanno partecipato al voto. (Rem)