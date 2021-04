Ambulanti: De Vito (M5s), bene congelamento Bolkestein anche se è soluzione ponte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accolgo con favore quanto sembrerebbe emergere circa gli esiti dell'incontro in prefettura con gli operatori del commercio su area pubblica, secondo cui il ministro Giorgetti si sarebbe impegnato ad un provvedimento di congelamento della situazione". Lo scrive in un post su Facebook il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, esponente del M5s. "Sembra questa infatti l'unica soluzione a fronte della pervicace volontà della giunta capitolina di disapplicare la legge dello Stato - aggiunge -, che prevede l'estensione delle concessioni fino al 2033, come del resto richiesto dalla mozione approvata all'unanimità dall'Assemblea capitolina. Quanto meno, sebbene in via temporanea, questo provvedimento determinerebbe una parità di trattamento tra gli operatori dei vari Comuni. Una soluzione ponte - conclude -, fermo restando che sarà in ogni caso necessaria la definitiva estensione delle concessioni al 2033 per un settore tanto importante per l'economia romana, come già richiesto nella nota inoltrata proprio al ministro Giorgetti in data 17 marzo 2021" (Rer)