Messico: Lopez Obrador, presto riforme per adeguare enti autonomi a nuova realtà

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha annunciato la prossima presentazione di diverse iniziative di riforma degli organismi autonomi, per adeguarli alla nuova realtà del paese. Un annuncio che segue giorni di tensioni con agenzie intervenute a vario titolo su riforme promosse dal governo. "Lavoreremo per modellare gli organismi amministrativi, gli organismi di governo, lo Stato, alla nuova realtà, alle nuove circostanze", ha detto il presidente del corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Un insieme di organi che hanno finito per dare vita a un "mostro" un "orco" che risponde solo agli interessi "della parte alta" del paese e non a tutta la popolazione. "Avevamo detto che avremmo portato a termine una profonda trasformazione del paese e non mentivamo, continueremo a riformare", ha sottolineato il capo dello stato rimandando alla cosiddetta "quarta trasformazione" ("4T"), l'ambizioso piano di riforme messe in campo per rivoluzionare l'impalcatura dello stato. (segue) (Mec)