Messico: Lopez Obrador, presto riforme per adeguare enti autonomi a nuova realtà (3)

- Il capo dello stato ha anche evocato il caso dell'agenzia contro la concorrenza (Cofece), che ha promesso a sua volta un ricorso di costituzionalità per la riforma della Legge sugli idrocarburi: un provvedimento questo presentato dai media come ulteriore "colpo" alla Riforma energetica disposta dall'ex presidente Enrique Pena Nieto. Il testo assegna innanzitutto allo Stato il potere di sospendere in via transitoria i permessi di uso, immagazzinamento, trasporto e distribuzione dei carburanti a fronte di un "pericolo imminente" per la sicurezza nazionale, la sicurezza energetica o l'economia nazionale. Una sospensione che le imprese possono chiedere di revocare se possono dimostrare di aver "rimosso le cause" di allarme. Fino all'eventuale ripristino della concessione, lo stato può anche contrattare imprese pubbliche per portare avanti l'attività senza pregiudizio per i clienti. La legge è stata inoltre pensata per contrastare altre possibili attività illecite: si introducono possibili multe nei confronti di imprese che vendono ai consumatori quantità minori di carburanti di quelle che comprano, e si concede alle autorità di revocare le concessioni alle aziende che abbiano compiuto reati di contrabbando di idrocarburi, prodotti chimici o petroliferi. (segue) (Mec)