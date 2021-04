Messico: Lopez Obrador, presto riforme per adeguare enti autonomi a nuova realtà (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma le tensioni con gli organi autonomi, accusati di aver tradito il mandato originale non difendendo "gli interessi del popolo" non finiscono qui. Lopez Obrador ha da ultimo censurato l'esclusione di due aspiranti governatori alle elezioni di giugno, avvertendo che le autorità elettorali "cospirano contro la democrazia". Il caso è quello di Felix Salgado Macedonio e Raul Moron, esponenti del partito di maggioranza Morena (Movimento di rigenerazione nazionale) che non potranno concorrere alla guida degli stati di Guerrero e Michoacan per non aver presentato le spese di pre-campagna elettorale secondo legge. Commentando la decisione finale del Tribunale elettorale (Tepjf), Lopez Obrador ha detto che "non è stata tenuta di conto la volontà del popolo, si è squalificato e danneggiato il cittadino, gli si è tolto il diritto di scegliere, un diritto fondamentale e democratico". (segue) (Mec)