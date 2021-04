Messico: Lopez Obrador, presto riforme per adeguare enti autonomi a nuova realtà (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre far valere la democrazia. Voi credete che i consiglieri dell'Istituto elettorale del Messico, o i magistrati del Tribunale elettorale sono democratici? No, al contrario, cospirano contro la democrazia", ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Com'è possibile che in modo antidemocratico si decida dall'alto ciò che dovrebbe decidere il popolo? In democrazia chi decide è il popolo". La decisione "eccessiva", fondata sulla mancata presentazione di spese oscillanti fino a 19 mila pesos (l'equivalente di circa 780 euro) è una "provocazione" alla quale occorre comunque non cadere. "Occorre agire con la testa fredda anche se si ha il cuore caldo", ha aggiunto il presidente annunciando la presentazione di altre due candidature. "Nessuno scontro, non cadere nella trappola della provocazione. Non si dia motivo a nessun atto di violenza (segue) (Mec)