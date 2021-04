Messico: Lopez Obrador, presto riforme per adeguare enti autonomi a nuova realtà (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esclusione dei due candidati, presa dall'istituto nazionale elettorale, è stata confermata dal Tejpf nella serata di martedì. I magistrati hanno precisato che la sanzione disposta dall'Ine colpisce la mancata presentazione delle spese di campagna elettorale, indipendentemente dall'importo: una violazione che rende impossibile effettuare la successiva e necessaria revisione contabile, spiegano le toghe. Janine Otalora, uno dei magistrati intervenuti nella sessione trasmessa in diretta internet, ha detto di non ignorare che "il tema ha suscitato una grande polemica nell'opinione pubblica", ma che è dovere del corpo giudicante "mantenere l'indipendenza, l'autonomia" e il dovere di legare le risoluzione al diritto. "Perché è proprio il diritto che deve reggere la politica e non la politica a prevalere sul diritto. (segue) (Mec)