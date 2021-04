Messico: Lopez Obrador, presto riforme per adeguare enti autonomi a nuova realtà (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la prima volta che il presidente entra in conflitto con le autorità elettorali. La scorsa settimana l'Ine ha avvertito Lopez Obrador di possibili sanzioni nel caso continui, in questo periodo elettorale, a rivendicare successi del governo nel corso delle conferenze stampa quotidiane. L'Ine ricorda che già il 19 aprile, dopo aver accolto un ricorso, aveva chiesto al presidente di rimuovere da tutte le piattaforme il materiale audio-video della conferenza del 16, nella quale venivano rivendicati i risultati ottenuti con alcuni programmi di welfare. Nella circostanza, l'Ine avvertiva che "durante le campagne elettorali e fino al giorno delle elezioni, attese per il 6 giugno 2021", ci si deve astenere "dal pubblicizzare risultati di governo - ivi compresi programmi sociali e beneficiari -, opere pubbliche e anche qualsiasi tipo di informazione che possa influire nelle preferenze elettorali della cittadinanza", anche in sede di replica alle domande dei giornalisti. (segue) (Mec)